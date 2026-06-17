سقوط عصابة سرقة السيارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات والاتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاملين، مقيمين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، والتصرف فى متحصلات نشاطهما الإجرامى لعميليهما، وهما عاملان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية.

تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات (أجزاء إحدى السيارات - سيارة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.





