خلاف على تحميل الركاب.. سائقون يعتدون على زميلهم بالسلاح الأبيض بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء وإحداث تلفيات بسيارته "أتوبيس" بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة المنزلة من صاحب الحساب (سائق "له معلومات جنائية" مصاب بجروح بالوجه مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) بتضرره من (سائقان ، "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض – عصا خشبية) وإحداث إصابته وتلفيات بالسيارة خاصته "أتوبيس" لخلافات بينهم حول أولوية تحميل الركاب .





أمكن ضبط مرتكبا الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وأضافا بقيامهما بالتخلص من الأدوات المستخدمة فى التعدى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .





