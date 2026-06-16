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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر التقرير الطبي للطفلة تيا ضحية السقوط بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة

الطفلة تيا
الطفلة تيا
إبراهيم الهواري

كشف التقرير الطبي الخاص بالطفلة تيا أحمد فؤاد، ضحية السقوط من الطابق السادس بإحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة في القليوبية، عن تعرضها لإصابات بالغة وخطيرة، حيث تبين إصابتها بنزيف كامل بالمخ وكسور متعددة بعظام الجمجمة، مع توقف بعضلة القلب فور وصولها إلى المستشفى.


وأوضح التقرير أنه تم إجراء إنعاش قلبي رئوي عاجل للطفلة واستعادة النبض، فيما أظهرت الفحوصات والأشعة وجود نزيف متعدد بالمخ واشتباه في نزيف داخلي نتيجة السقوط من علو، وتم حجزها بالعناية المركزة واتخاذ جميع التدخلات الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.
وتأتي هذه التفاصيل في أعقاب الواقعة المأساوية التي شهدتها مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث لقيت الطفلة تيا أحمد فؤاد مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة خلال يوم تعريفي للأطفال الجدد، وسط مطالبات من أسرتها بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود تقصير أو إهمال.
وشيع اليوم جثمان الصغيرة تيا أحمد فؤاد إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتها، بعد رحيلها إثر الحادث الذي وقع داخل إحدى المدارس الخاصة.
وشهدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية واقعة مصرع الصغيرة تيا أحمد فؤاد داخل إحدى المدارس الخاصة، إثر سقوطها من الطابق السادس خلال يوم تعريفي للأطفال الجدد، وسط اتهامات من أسرتها بوجود تقصير في الإشراف والمتابعة.
وقالت أسرة الطفلة أن الأم أوصلت ابنتها إلى المدرسة في نحو الساعة 9:30 صباحًا، وكان من المقرر استلامها في الواحدة والنصف ظهرًا، إلا أنها غادرت المدرسة بعد دقائق من الاطمئنان على تأقلم الطفلة مع المكان، خاصة أن اليوم كان مخصصًا للتعارف بين الأطفال الجدد.
وبحسب رواية الأسرة، فإن الصغيرة كانت تردد لوالدتها: متسبنيش، قبل أن تنجح المدرسة في تهدئتها وإقناعها بالبقاء.. وبعد مغادرة الأم بنحو 30 دقيقة فقط، سقطت الصغيرة من الطابق السادس في حادث مروع.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة العناية المركزة مدرسة خاصة

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