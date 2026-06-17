محافظ الدقهلية يشهد استلام مليون ذريعة لدعم وتنمية الثروة السمكية

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استلام مليون ذريعة سمكية من أسماك البلطي ومبروك الحشائش، مقدمة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لدعم وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين محمد مغربي نائب المحافظ، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، فهمي علام مدير الثروة السمكية بالمحافظة، والمهندس أحمد السيد الشربيني مدير منطقة الدقهلية للثروه السمكيه ، والمهندس إبراهيم طلعت مدير مكتب مصايد المنصورة.

وأكد " المحافظ " أن تنمية الثروة السمكية تمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دعم المخزون السمكي بفروع النيل والمسطحات المائية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة المعروض من الأسماك وخدمة الصيادين.

وكلف " مرزوق " مدير الثروة السمكية بالمحافظة بالإشراف الكامل على أعمال إلقاء الذريعة السمكية بفروع النيل بنطاق المحافظة، ومتابعة تنفيذ الخطة المقررة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الكميات.

وأوضح " المحافظ " أن المحافظة تستهدف، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إمداد المسطحات المائية بإجمالي 4 ملايين و250 ألف ذريعة سمكية، تشمل 3 ملايين ذريعة بلطي نيلي ومليونًا و250 ألف ذريعة مبروك حشائش، في إطار خطة متكاملة لتنمية الموارد الطبيعية وزيادة المخزون السمكي.