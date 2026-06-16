بدون رأس وقدمين..العثور على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية بالدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة متحلله لشخص مقطوع الرأس والقدمين بالقرب من شريط قطار السكة الحديد بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة متحلله لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من عمره حيث عثر. عليه ما بين مزلقان البستان ومزلقان اول طريق برقين



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين أن الجثه متحلله منذ يومين مقطوع الراس والقدمين

تم نقل الجثة إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

فيما تكثف المباحث من جهودها للكشف عن هويته وعنوانه.