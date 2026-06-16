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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد ديوان مركز ومدينة طلخا ويؤكد على استمرار تحسين مستوى الخدمات

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ديوان رئاسة مركز ومدينة طلخا، للوقوف على مستوى انضباط العمل وحسن الأداء الوظيفي، وذلك بحضور  إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي، والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم، مؤكداً لهم بذل كافة الجهود لتوفير الخدمات اللازمة وتلبية احتياجاتهم، ومشدّداً على ضرورة سرعة الاستجابة لمطالبهم، والرد على شكاواهم، وإنجاز الملفات المطلوبة.

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة الإسراع في الرد على نقاط المتغيرات المكانية، وإنهاء ملفات التصالح، وتسليم النماذج لأصحابها، وسرعة إصدار تراخيص البناء، مؤكداً أن تلبية مطالب المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.

وتفقد المحافظ الحملة الميكانيكية للوقوف على مدى سلامتها وأدائها لمهام العمل في منظومة النظافة وغيرها، وشدد على ضرورة المراجعة المستمرة لمدى جاهزيتها والمعدات الهندسية، وانتظام عمل السائقين، ومتابعة خطوط السير، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات، ومراقبة استهلاك المواد البترولية، وانتظام عمل منظومة النظافة.

الدقهليه محافظه محافظ طلخا

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