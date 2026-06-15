رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية يتفقد سير امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الشيخ مصباح العريف، لجان إدارة بني عبيد، لجان بني عبيد المشتركة، حيث يؤدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الازهرية امتحان مادة الصرف، فيما تابعت وفاء الزيني، الوكيل الثقافي بالمنطقة، لجنة الإمام الشافعي بالمنصورة،، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وانضباط،

وقد سادت اللجان أجواءٌ من الهدوء والانضباط الكامل، فيما عبّر عددٌ من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان.

مؤكدين أن الأسئلة جاءت واضحةً ومباشرةً، وراعت الفروقَ الفردية، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط.