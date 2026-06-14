مصرع مساعد شرطة وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

لقى مساعد شرطة مصرعه إثر وقوع حادث تصادم على الطريق السريع بالمنصورة بمحافظة الدقهلية حيث وقع تصادم تروسيكل في ملاكى..

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام تروسيكل وملاكى على الطريق السريع أمام السلاب مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر..



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين مصرع سيد خليل السيد محمد حجازى 50 عامًا مقيم زفتى غربية مساعد شرطة ثانى

كما أصيبت علي محمد الطحان 61 عامًا مقيم الجلاء يالمنصورة بما بعد الارتجاج جرح بالجبهة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصوره الدولى وتحرر محضر بالواقعة .

