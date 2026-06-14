قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: حصر وميكنة كل الخدمات المدعومة المقدمة من الدولة للمواطنين
الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة
أفاعٍ سامة وتماسيح وسرقة وقتيل.. أزمات عنيفة تهدد كأس العالم 2026
تصريحات قوية من دي بروين قبل مواجهة منتخب مصر.. صلاح شخصية رائعة وأتطلع لرؤيته
رغم منعه من دخول أمريكا.. الحكم الصومالي عمر أرتان يحصل على مستحقاته كاملة من «فيفا»
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية
الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا
حكايات المونديال.. ثلاثية باتيغول المزدوجة| مهاجم التانجو الإستثنائي
بدء التصحيح .. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج
شكوى لبنانية عاجلة للأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت «مواد كيميائية» وقتلت ضباطاً من الجيش
بعد غارات الضاحية الجنوبية.. نتنياهو يتوعد: لن نسمح بإطلاق النار على إسرائيل
حماس تسلم الوسطاء الرد الفلسطيني الموحد على "خارطة ميلادينوف"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع مساعد شرطة وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى مساعد شرطة مصرعه إثر وقوع حادث تصادم  على الطريق السريع بالمنصورة   بمحافظة الدقهلية حيث وقع  تصادم تروسيكل في ملاكى..
حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام تروسيكل وملاكى على الطريق السريع أمام السلاب مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر..


وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين مصرع سيد خليل السيد محمد حجازى 50 عامًا مقيم زفتى غربية مساعد شرطة ثانى
كما أصيبت علي محمد الطحان 61 عامًا مقيم  الجلاء يالمنصورة بما بعد الارتجاج جرح  بالجبهة.
تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصوره الدولى وتحرر محضر بالواقعة .
 

الدقهلية محافظه المنصوره السلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

الأهلي

إعلامي يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن حسين الشحات

ترشيحاتنا

إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص.. الموعد الرسمي وعدد الأيام

إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص.. الموعد الرسمي وعدد الأيام

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 يونيو 2026 في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 يونيو 2026 في البنوك

حكم مباراة مصر وبلجيكا

تاريخه مثير للجدل .. من هو حكم معركة مصر مع بلجيكا في مونديال 2026؟

بالصور

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد