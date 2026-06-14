رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية.. صور

تابع الشيخ مصباح العريف، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي) بمنطقة الدقهلية.

تفقد رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية لجان معهد فتيات المنصورة الإعدادي الثانوي النموذجي، الذي يضم 18 لجنة.

وذلك خلال أداء طلاب القسم الأدبي اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط متابعة مكثفة لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

يؤدي طلاب القسم الأدبي وعددهم 4681، امتحان اليوم في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

واطمان “العريف” على سير الامتحانات والالتزام والهدوء داخلها.