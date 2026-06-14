تحرك عاجل من محافظ الدقهلية لرفع سيارة بنجر تعطلت على الطريق الدولي

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن أجهزة المحافظة لديها جاهزية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتسيير الحركة المرورية دون تعطيل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي استجابة لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت إدارة المركبات والصيانة بمحافظة الدقهلية، بمتابعة من المهندس خالد جلال مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع مركز ومدينة بلقاس، وإدارة مرور الدقهلية والجهات المعنية، وباستخدام المعدات التابعة " ونش المحافظة"، ومعدات الحملة الميكانيكية بمدينة بلقاس، برفع سيارة نقل محملة بالبنجر على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية عصفور ورفع المخلفات.

و شدد محافظ الدقهلية على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، والتعامل الحاسم والسريع مع أي معوقات أو حوادث طارئة، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان انسياب الحركة المرورية على الطرق.