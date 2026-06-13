محافظ الدقهلية يشهد القوافل التعليمية والمراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، القوافل التعليمية والمراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، والتي تنطلق بالتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، د عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية و عددا من المعلمين والكوادر التعليمية.

واستهل محافظ الدقهلية كلمته بتقديم التعازي في وفاة المعلم الجليل حسين شعبان، مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية، الذي وافته المنية أمس الجمعة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومعلمي الدقهلية الصبر والسلوان.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته لوجوده بين أبنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة، مؤكدا لهم أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للغش وسرقة جهد الآخرين، ومشددا على ضرورة الاجتهاد والعزيمة والإصرار، لأنها سبيل النجاح والتميز.

ولفت مرزوق إلى أن الدقهلية تمتلك دائما الريادة في التعليم، ولديها من المدارس والجامعات المتميزة ومن الطلاب والمعلمين على قدر عال من العلم والمعرفة، مشيرا إلى أننا بقدر تميزنا وتميز أبنائنا سنتقدم إلى الأمام كل يوم، ومؤكدا أن الدولة اختارت معلمين متميزين للقيام بهذه المهمة، التي أحييها وأقدرها، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن خالص تقديره هو والقائمين على العملية التعليمية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على جهوده المتميزة والملموسة في دعم القطاعات التعليمية بالدقهلية

وأوضح الرشيدي أن الهدف من هذه القوافل تقديم مراجعات مجانية للطلاب في أماكن موثوقة تحت إشراف قطاعات الدولة، وأن هناك نخبة متميزة من المعلمين تشارك في هذه القوافل، تضم، الأساتذة محمد منصور لغة إنجليزية، نبيل عبد العزيز فيزياء، محمد عز الرجال تاريخ، محمد صلاح أحياء،خالد نضال رياضيات، علي شطا إحصاء، وسيم المغربي تربية وطنية، سيد مصطفى المشرف العام.