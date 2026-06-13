قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصفير مستحقات الشركاء.. مدبولي من البحيرة: مستمرون في تقديم محفزات لجذب استثمارات البترول
قبل أن يلتهمه بالكامل.. الحماية المدنية تحاصر حريقًا داخل منزل في سوهاج
بين مصلحة المستهلك وبقاء المنتج.. أزمة أسعار البيض تفرض نفسها على السوق
مدبولي يتفقد الشركة المصرية للغاز المسال في البحيرة
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للموظفين وقيمة الزيادة
وزيرة التضامن تناقش ترتيبات فعالية “ستارت 2026”
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: قيمة الأموال التي ستحصل عليها إيران تعتمد على ما تقدمه
الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول صفحة أحمد شوبير
لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات
مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا
تخدم 34 قطارا يوميا.. كامل الوزير يتفقد ورشة "السد العالي" الجديدة بأسوان| صور
رئيس وزراء باكستان: أمريكا وإيران سيوقعان إلكترونيا عن بعد على الاتفاق خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد القوافل التعليمية والمراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، القوافل التعليمية والمراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، والتي تنطلق بالتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، د عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية و عددا  من المعلمين والكوادر التعليمية.

واستهل محافظ الدقهلية كلمته بتقديم  التعازي في وفاة المعلم الجليل  حسين شعبان، مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية، الذي وافته المنية أمس الجمعة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومعلمي الدقهلية الصبر والسلوان.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته لوجوده بين أبنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة، مؤكدا لهم أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للغش وسرقة جهد الآخرين، ومشددا على ضرورة الاجتهاد والعزيمة والإصرار، لأنها سبيل النجاح والتميز.

ولفت  مرزوق إلى أن الدقهلية تمتلك دائما الريادة في التعليم، ولديها من المدارس والجامعات المتميزة ومن الطلاب والمعلمين على قدر عال من العلم والمعرفة، مشيرا إلى أننا بقدر تميزنا وتميز أبنائنا سنتقدم إلى الأمام كل يوم، ومؤكدا أن الدولة اختارت معلمين متميزين للقيام بهذه المهمة، التي أحييها وأقدرها، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن خالص تقديره هو والقائمين على العملية التعليمية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على جهوده المتميزة والملموسة في دعم القطاعات التعليمية بالدقهلية

وأوضح الرشيدي أن الهدف من هذه القوافل تقديم مراجعات مجانية للطلاب في أماكن موثوقة تحت إشراف قطاعات الدولة، وأن هناك نخبة متميزة من المعلمين تشارك في هذه القوافل، تضم، الأساتذة  محمد منصور لغة إنجليزية،  نبيل عبد العزيز فيزياء،  محمد عز الرجال تاريخ، محمد صلاح أحياء،خالد نضال رياضيات، علي شطا إحصاء،  وسيم المغربي تربية وطنية،  سيد مصطفى المشرف العام.

الدقهلية محافظه الثانوية العامه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

ترشيحاتنا

لوبيتيجي

لوبيتيجي: قيادة قطر في كأس العالم فرصة تاريخية

النرويج

غرائب المونديال ... تحليل بول يومي لمنتخب النرويج خوفا من ارتفاع درجات الحرارة

أحمد شوبير

أزمات غريبة.. شوبير ينتقد تنظيم كأس العالم بعد سرقة أحذية منتخب انجلترا

بالصور

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد