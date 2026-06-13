مصرع شخصين وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر. إثر وقوع حادث تصادم دراجه نارية بشخص أمام قريه عزب العرب باجا بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بشخص أمام قرية عزب العرب



أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع كلا من محمود عادل محمود16عاما

وعلاء محمد المتولي 45عاما واصيب يوسف هاني المتولي 18 عاما باصابات خطيرة حيث اصيب بإشتباه نزيف بالمخ وسحجات بالجسم وانخفاض بدرجه الوعي

تم نقل المتوفيين إلى مستشفى أجا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق