سقوط لص سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ربع نقل متوقفة أمام أحد المحال التجارية بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 9 الجارى وحال توقفه بالسيارة قيادته أمام أحد المحال التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة جمصة لشراء بعض المستلزمات وتركه زجاج السيارة مفتوحا فوجئ عقب عودته بسرقة (مبلغ مالى) من داخلها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شربين)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.