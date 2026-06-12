اتهامات ونفي وتصريحات جريئة.. القصة الكاملة في أزمة سعد الصغير والراقصة شمس

عادت أزمة الفنان سعد الصغير والراقصة شمس من جديد، بعدما فجر الفنان سلسلة من التصريحات المثيرة كشف خلالها تفاصيل غير مسبوقة حول الاتهامات المتبادلة بينهما.

وبين نفي قاطع لوجود زواج سابق، وحديث عن تهديدات وابتزاز واتهامات متبادلة، تتجدد واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل، لتفتح ملفات قديمة ظن الكثيرون أنها أغلقت إلى الأبد.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة لأزمة الفنان سعد الصغير والراقصة شمس، حيث كشف الفنان سعد الصغير تفاصيل جديدة بشأن أزمته مع الراقصة شمس، ردًا على الاتهامات التي أثيرت مؤخرًا حول وجود علاقة زواج سابقة بينهما، مؤكدًا أن هذه الادعاءات ليست جديدة، إذ تم تداولها لأول مرة عام 2009.

وأوضح سعد الصغير، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن القضية عرضت سابقًا على الجهات المختصة، وتم حفظها لعدم وجود أدلة أو مستندات تثبت صحة تلك المزاعم، قائلًا: "لم تكن زوجتي يومًا، ولا توجد أي وثيقة زواج أو شهود يثبتون ذلك".

وأشار إلى أن ما يثار حاليًا ما هو إلا إعادة تداول لملف قديم سبق حسمه قانونيًا منذ سنوات، داعيًا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر معلومات غير موثقة.

كما تحدث سعد الصغير عن فترة صعبة مر بها في حياته، مؤكدًا أنه تعرض خلالها لتهديدات دفعته إلى اتخاذ إجراءات لحماية أسرته وحياته الشخصية.

ونفى الفنان بشكل قاطع الاتهامات المتداولة بشأن تسببه في إجهاض جنين الراقصة شمس، متسائلًا عن الأدلة أو التقارير الطبية التي تدعم هذه الرواية، ومؤكدًا أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي حقائق مثبتة.

وأضاف أنه تعرض للتهديد بعد تصويره في مواقف خاصة، مشيرًا إلى أنه اضطر في وقت سابق إلى دفع مبالغ مالية لتجنب تفاقم الأزمة وتأثيرها على أسرته واستقراره.

وفي سياق متصل، وجه سعد الصغير اتهامات إلى الراقصة شمس تتعلق بواقعة خطف طفلة من دار أيتام، مؤكدًا أن هذه الوقائع سبق تداولها إعلاميًا وكانت محل نقاش عام في وقت سابق.

واختتم تصريحاته بالتشديد على احترامه للقانون، مؤكدًا أن ما يثار حاليًا يعيد فتح ملفات قديمة سبق التعامل معها قانونيًا، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم تداول اتهامات غير موثقة.