إصابة 5 أشخاص في اصطدام ملاكى وتوكتوك بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص في تصادم ملاكى مع توكتوك على طريق السنبلاوين -المنصوره أمام قرية شاوة بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام ملاكى وتوكتوك على طريق السنبلاوين أمام شاوة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من محمود عبد العزيز رمضان 40 عاما بكسر بالعمود الفقرى ولمياء إبراهيم المتولى سليمان 38 عاما باشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب بكر حازم أبوبكر محمد 18عاما بجرح قطعى بفروة الرأس ةاشتباه كسر بالعمود الفقرى كسر بالقدم اليسرى

فاطمه حازم ابو بكر محمد 13 عاما اشتباه كسر بالساق اليسرى شعبان حازم أبو بكر محمد 4 أعوام سحجات بالساعدين والساقين وتم نقله للعام التخصصى وجميعهم مقيمين في بلجاى

وتم نقل باقى المصابين إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق