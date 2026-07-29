انتقادات واسعة تطارد إنفانتينو بعد إطلاق مشروع استثماري جديد داخل فيفا

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو موجة من الانتقادات، عقب إعلان الاتحاد الدولي عن مشروع استثماري جديد يتضمن إنشاء شركة لإدارة الحقوق التجارية والعمليات التشغيلية لبطولاته، مع فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للاستحواذ على حصص أقلية فيها.

وأعلن فيفا إطلاق شركة FIFA Forward Enterprise، التي ستتولى إدارة الحقوق التجارية وتنظيم بطولات الاتحاد الدولي، مع إمكانية بيع حصص أقلية لمستثمرين، في مشروع تُقدّر قيمته بنحو 20 مليار دولار.

وانضم رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بيرنام إلى المعارضين للخطة، مؤكدًا أن "كرة القدم ملك للجماهير وليست للمستثمرين"، مشددًا على أن بطولة كأس العالم لا ينبغي أن تتحول إلى مشروع تجاري يُباع جزء منه.

كما انتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر المشروع، معتبرًا أن "لا أحد يملك الحق في بيع لعبتنا"، في هجوم مباشر على خطة إنفانتينو، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات قد تؤثر سلبًا على مستقبل كرة القدم العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه فيفا لتطوير موارده التجارية وتعزيز استثماراته، إلا أنها أثارت جدلًا واسعًا بين مسؤولين وشخصيات رياضية، وسط مخاوف من زيادة النفوذ الاستثماري داخل اللعبة على حساب الطابع الجماهيري لكرة القدم.