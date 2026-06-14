إصابة ثلاثة أشخاص إثر اصطدام موتوسيكل بآخر بالدقهلية

أصيب 3 اشخاص، بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم على طريق المحموديه ميت فارس بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام موتوسيكل بأخر على طريق المحمودية -دكرنس وإصابة ثلاثة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من

باسم السيد علي محمد الحديدي 40 عاما مقيم ديرب الخضر بنزيف بالمخ ومحمود السيد عبد الطيف محمد حسن 20 عاما مقيم ديرب الخضر بنزيف بالمخ

ثروت المهدى المهدى 47 عاما مقيم ميت طريف بكسر متهتك بالساق اليسر و كسر بالذراع الايسر

تم نقل الجثة إلى مستشفى دكرنس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق