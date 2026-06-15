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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة رأس السنة الهجرية بمسجد النصر.. صور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، احتفالية  مديرية الأوقاف بليلة رأس السنة الهجرية الجديدة  1448 هجرية  بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

جاء ذلك بحضور كل من، الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، اللواء محمد حواس، مدير مكتب المحافظ، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، اللواء عمرو عبد الرحمن، مدير أمن الديوان العام، واللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية، الدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف.

كما شارك في الاحتفال لفيف من مديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأوقاف والأزهر، فضلاً عن عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وجمع غفير من مواطني الدقهلية.

وأعرب محافظ الدقهلية عن بالغ سعادته بالاحتفال بهذه الليلة المباركة بين أبناء المحافظة، قائلاً: "أتقدم بخالص التهاني القلبية لكم، وللشعب المصري العظيم، والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة هذه الذكرى العطرة التي تعتز بها قلوبنا جميعاً، وأسأل الله أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها من كل الفتن والشرور، وأن يوفقنا جميعاً لاستكمال مسيرة البناء والعطاء".

وعقب انتهاء الاحتفال التقى المحافظ بالمواطنين وتبادل معهم التهاني وأشار إلى أن الهجرة النبوية ليست مجرد حدث تاريخي، بل منهج متكامل في التغيير والإرادة وبناء الإنسان والمجتمع، وتعلمنا أن نواجه النحديات بالعمل والصبر والتخطيط السليم، وعلينا جميعاً أن نستلهم من هذه الذكرى روح التضحية والوحدة، لنعمل يداً واحدة من أجل رفعة هذا الوطن الغالي".

وألقى الدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة قال فيها "إننا نحتفل اليوم بالهجرة النبوية التي غيّرت مجرى التاريخ، لتكون انطلاقة للدعوة الإسلامية إلى ربوع العالم أجمع، وأوضح أن الهجرة النبوية الشريفة تظل حاضرة في قلوبنا مع القرآن الكريم، وأنها تمثل درساً متجدداً يلهمنا كل يوم، وأضاف أن الدروس المستفادة من الهجرة تدعونا إلى "الهجرة إلى الله" بالتوبة النصوح وترك الذنوب والمعاصي.

وأشار إلى أن الهجرة تزخر بالعديد من الدروس والعبر الخالدة، أبرزها، الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، فقد جمعت الهجرة بين التخطيط الدقيق والتوكل الصادق على الله، لتؤكد أن النصر والنجاح يتطلبان العمل والسعي معاً.

الدقهلية محافظه محافظ مسجد النصر

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