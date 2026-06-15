الثاني على إعدادية الأزهر بالدقهلية: أحلم بالطب.. ولم استخدم المحمول طوال الدراسة

أكد الطالب محمد عبد الرحمن الحاصل على المركز الثاني على مستوى محافظه الدقهلية فى الشهادة الاعداديه الازهريه وابن قرية اويش الحجر بمركز المنصوره انه كان يتوقع الحصول على احد المراكز الاولى حيث انه اجتهد وكان يذاكر بشكل مكثف خاصه قبل الامتحان بوقت قصير.

وقال أن فضيله الشيخ مصباح العريف مدير الاداره المركزيه لمنطقه الدقهليه الازهرية هو من ابلغه بتفوقه وبالنتيجة.

وأضاف أن دراسته الأزهرية كانت برغبته رغم ان والده وعائلته خريجى الأزهر الا ان حبه وحفظه للقران الكريم ساعده على ذلك متمنيا ان يكلل الله مجهوده بالتفوق بالثانية الازهريه ودخول كليه الطب.

فيما قال والده والذى يعمل مدرسا ازهريا ان محمد وهو ابنه الاكبر منذ صغره وهو متفوق وكان متوقع له ان نحصل المركز الاول رغم ان الفارق بسيط بينه وبين الاول متمنيا ان يكلل الله مسيرته حتى يحقق حلمه بالالتحاق بكليه الطب مشيرا الى انه سيهديه محمولا مميزا هديه لنجاحه خاصه انه لم يستخدم المحمول طول فتره الدراسة مؤكدا ان استخدام الطلاب للمحمول كثيرا دون الرقابه يؤثر بنتيجه سلبيه عليها.

وكانت المنطقه الازهريه قد اعلنت نتيجه الشهادتين الابتدائية والاعداديه الازهريه أمس الأحد .