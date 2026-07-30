روبي تحيي حفلا غنائيا في أبوظبي .. 28 أغسطس

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي، على مسرح الاتحاد أرينا، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 28 أغسطس، ضمن سلسلة حفلاتها بموسم الصيف.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل روبي، في أبوظبي، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

بوستر حفل روبي

أعمال روبي

من جهة أخرى، كشفت الفنانة روبي عن تفاصيل ميني ألبومها الجديد «الحب إيه»، الذي تستعد لطرحه قريبًا ضمن موسم الصيف الغنائي، في مفاجأة مميزة لجمهورها، حيث يضم أربع أغنيات متنوعة بطابع صيفي مبهج، عملت على تحضيرها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر.

ونشرت روبي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل أغنيات الميني ألبوم، والتي جاءت كالتالي:

• أغنبة »الحب إيه»: كلمات مصطفى حدوتة، ألحان عطار، توزيع كولبيكس، ومكس وماستر ماهر صلاح.

• أغنية «مش مغرورة»: كلمات حسين خالد، ألحان وتوزيع أردني.

• أغنية «الناس الوحشين»: كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل.

• أغنية «قلب مامي»: كلمات فليبينو، ألحان وفواصل موسيقية أحمد طارق يحيى، توزيع أحمد طارق يحيى ومعاذ حامد، ومكس وماستر هاني محروس.

ويأتي الميني ألبوم في إطار استعدادات روبي للمنافسة خلال الموسم الغنائي الصيفي، وسط ترقب من جمهورها لمفاجأة الصيف خاصة مع تنوع الأغنيات وتعاونها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية.

وتستعد روبي أيضا لسلسلة من الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر خلال الفترة القادمة حيث تستعد الشركات المنظمة حاليا لإقامة أضخم حفلات الموسم بتوقيع روبي.