محافظ الدقهلية: ضبط 3 عبوات من مادة أكسيد التيتانيوم داخل بعض العصارات وتحرير 172 مخالفة خلال يومين

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن الأجهزة الرقابية تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

و شدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على مدار يومين، حملات تفتيشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بإشراف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات والتحفظ على كميات من السلع والمنتجات.

ففي قطاع المخابز البلدية، وتحت إشراف ياسر السعودي وكيل المديرية، أسفرت الحملات عن تحرير عدد 122 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت مخالفات تتعلق بمنظومة إنتاج الخبز ومتابعة انتظام التشغيل، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتصرف في الدقيق المدعم ومخالفات أخرى تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كما كشفت الحملات عن وقائع تصرف في الدقيق بإجمالي عدد 824 شيكارة دقيق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، واصلت الأجهزة الرقابية المرور على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية ومنافذ بيع السلع، وأسفرت الحملات عن تحرير 39 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات تتعلق بإدارة أنشطة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملات من ضبط مخزن مواد غذائية يعمل بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على عدد 6 شكاير أرز بإجمالي وزن 60 كجم، وعدد 7 شكاير مكرونة بأوزان مختلفة بإجمالي 80 كجم، بالإضافة إلى ضبط 10 شكاير فاصوليا بإجمالي كمية بلغت 250 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

كما تمكنت الحملات من ضبط عدد 3 عبوات من مادة أكسيد التيتانيوم داخل بعض العصارات، وتم التحفظ عليها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، إلى جانب قيام هيئة سلامة الغذاء بسحب عينات من العصائر لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة.

كما تم تحرير محضر ضد أحد محال الأسمدة الزراعية لعدم وجود فواتير تثبت مصدر السلع المعروضة، وتم التحفظ على عدد 25 شيكارة محسن زراعي بإجمالي كمية بلغت طن وربع لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن المضبوطات.

وفي مجال التجار التموينيين، أسفرت الحملات عن تحرير عدد 9 مخالفات تموينية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير عدد 2 مخالفة تموينية، حيث تم ضبط استخدام عدد 2 أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض المخصص لهما، بالإضافة إلى تحرير مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي ضد أحد باعة الغاز السريح والتحفظ على عدد 2 أسطوانة غاز منزلي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.