تصادم ميكروباص بآخر.. إصابة 9 أشخاص في حادث مروري بالدقهلية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص بآخر أمام مصنع طلخا بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام ميكروباص بآخر أمام مصنع عقل بطلخا.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:

محمد سامي جولين عظمت 21 عاما روسى الجنسية مقيم طنطا غربية بجرح قطعى بالجفن الأيمن وجرح قطعى بالذقن وجرح قطعى بالساعد الأيمن وسحجات بالكتف الأيمن.

وجهاد عبد العزيز سعيد 42 عاما مقيمة دميرة طلخا بكسر بالفخذ الأيسر ، ومحمد فوزى برهام محمد 55 عاما مقيم دميرة طلخا بكسر مفتوح بالذراع الايسر.

وأصيبت نجوى السيد زين العابدين 50 عاما مقيمة دميرة طلخا بكسر بالساق اليمنى، ودعاء سمير المرسى إبراهيم 40 عاما مقيمة دميرة طلخا، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ.



كما أصيبت عزة السعيد منصور 41 عاما مقيمة دميرة طلخا سحجات وكدمات وتم إسعافها ورمضان عبد السلام محمد احمد 55 عاما مقيم دميرة طلخا سحجات وكدمات بالجسم وتم إسعافه ورفض النقل.

وكذلك عيد الفتيان طه صادق 50 عاما مقيم دميرة طلخا بسحجات وكدمات وتم إسعافه ورفض النقل واخر رفض النقل أو إعطاء بيانات وتم إسعافه ورفض النقل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

