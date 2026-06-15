وزارة الثقافة تطلق فعاليات المهرجان القومي للمسرح بالدقهلية

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تفاصيل برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشرة، التي تستضيف محافظة الدقهلية جانبًا من أنشطتها للمرة الأولى، خلال الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس 2026، تحت شعار «في كل مصر».

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المهرجان الهادفة إلى الوصول إلى جمهور المحافظات، وتعزيز الدور الثقافي للمسرح خارج القاهرة، من خلال برنامج متكامل يجمع بين العروض المسرحية، والورش الفنية، والندوات الفكرية، والأنشطة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشهد برنامج الدورة بالمنصورة تنظيم 10 ورش فنية متخصصة، تشمل ورشتي تمثيل مع الفنان أحمد مختار والفنانة الدكتورة سماح السعيد، وورشة الإخراج المسرحي مع المخرج عصام السيد، وورشة السينوغرافيا مع الفنان أحمد شربي، وورشة الأزياء مع الفنانة الدكتورة ليلى المغربي، وورشة الكتابة المسرحية مع الكاتبة رشا عبد المنعم، وورشة الإلقاء مع الإعلامي جمال الشاعر، وورشة التمثيل في الأطر غير التقليدية مع الفنانة وفاء الحكيم، بالإضافة إلى ورشتين للأطفال مع الفنانتين نورهان شعيب وعزة لبيب.

كما تتضمن الفعاليات عددًا من الندوات الفكرية التي يديرها الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد، وعروض القراءة المسرحية بإشراف الدكتور أيمن عبد الرحمن، إلى جانب سلسلة “ماستر كلاس” مع الفنان سامح الصريطي، والفنان أحمد وفيق، والكاتب والسيناريست وليد يوسف، إلى جانب ماستر كلاس تقدمه الفنانة الكبيرة سهير المرشدي لنقل الخبرات الفنية إلى شباب المحافظة.

وفي إطار اهتمام المهرجان بملف الدمج الثقافي، يشهد البرنامج عددًا من الفعاليات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تبدأ بندوات تعريفية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة رشا عبد المنعم، والدكتورة ياسمين مطر، والدكتور محمد مختار، إلى جانب مجموعة من الورش المتخصصة، من بينها ورشة “رعاية الذات” للدكتورة ياسمين مطر، وورشة الفنون البصرية “الدنيا بالألوان” مع أسماء نبيل، وورشة السيكودراما “الاختلاف قوتنا” مع محمد متولي، وورشة العرائس الدامجة “ضي” مع محمد فوزي، وورشة التمثيل والعلاج بالفن مع الفنان كريم الحسيني، بالإضافة إلى عرض الأراجوز التراثي الذي يقدمه الفنان إسلام محمد.

وتشهد الدورة تقديم عدد من العروض المسرحية، من بينها عرض “حواديت” للمخرج خالد جلال، وعرض “مائة وثلاثون قطعة” للمخرج محمد فرج، وعرض “فتاة المترو” تأليف هاني قدري، وأشعار عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، بإشراف المخرج محسن رزق، وبمشاركة خريجي ومتدربي ورش المهرجان، إلى جانب حفلات موسيقية يحييها “كورال جوانا”.

كما يشهد برنامج الدورة بمحافظة الدقهلية تكريم الكاتب والسيناريست وليد يوسف، والفنان أحمد وفيق، تقديرًا لمسيرتهما وإسهاماتهما الفنية.

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن إقامة هذه الفعاليات بالدقهلية للمرة الأولى تعكس إيمان المهرجان بأن الثقافة حق لكل المصريين، وأن شعار الدورة «في كل مصر» ليس مجرد عنوان، بل رؤية حقيقية تستهدف الوصول إلى الجمهور في مختلف المحافظات، واكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز دور المسرح في بناء الوعي ونشر الثقافة.