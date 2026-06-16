انقلب بهما التوك توك.. إصابة شابين بإحدى قرى الدقهلية

أصيب شابان بإصابات متفرقة إثر انقلاب توك توك على طريق تمى الأمديد صدقا بجوار مستودع الغاز بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب توك توك بتمى الأمديد، وإصابة شابين،

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة كل من أحمد علي عبد الهادى عبد المحسن، 13 عاما، مقيم صدقا بتمى الأمديد،

بما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالساعدين بخلع بالكتف اليسرى، وأحمد محمد الأحمد أحمد، 15 عاما، مقيم صدقا تمى الأمديد، بما بعد الارتجاج

جرح قطعى بالبطن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الأمديد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.