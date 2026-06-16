محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي | صور

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استلام الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام بإجمالي 4 أطنان، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي ما تم استلامه وتوزيعه إلى 21 طنًا منذ يوليو 2025 وحتى الآن.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد " المحافظ " أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين مديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول لحوم الصكوك إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي.

وشدد " مرزوق " على ضرورة إيصال الدعم إلى مستحقيه بكل عزة وكرامة، موجهًا بعدم تصوير المواطنين أثناء عملية التسليم، مع المتابعة المستمرة للتأكد من وصول اللحوم إلى الأسر المستهدفة من خلال الإدارات الاجتماعية ووحداتها التابعة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار " المحافظ " إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتوفير مختلف أوجه الدعم والحماية الاجتماعية لهم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واشاد " مرزوق " التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد " محافظ الدقهلية " استمرار المحافظة في التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لتوفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية،