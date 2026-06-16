استعدادا لافتتاح مول المنصورة..محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين وشركة مراكز ، لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة بافتتاح مول المنصورة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهليه ، و إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والدكتوره شيماء الهندي مدير إدارة التجارة الداخليه بمديرية التموين بالدقهليه ، وممثلي شركة مراكز.

وأكد " محافظ الدقهلية " أن مول المنصورة يمثل إضافة قوية لمدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية، ويعد أحد المشروعات التنموية المهمة التي تسهم في تقديم خدمات تجارية وترفيهية متطورة، وتوفر متنفسًا جديدًا للمواطنين، بما يتواكب مع حجم ومكانة المحافظة ، بالإضافة إلي حدوث انفراجه مروريه وتخفيف الضغط علي المحاور الرئيسية داخل مدينة المنصوره.

وأشار " مرزوق " إلى أن المشروع يأتي ضمن المنطقة اللوجستية المقامة على طريق المنصورة – جمصة الدولي، بنطاق مركز ومدينة طلخا وتبعد عن مدينة المنصوره 8 كيلو تقريبا والتي تُقام على مساحة 50 فدانًا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أنها تعد من أكبر المشروعات الاستثمارية بالمحافظة .

وأوضح " المحافظ " الي أن المنطقة اللوجستية ستوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتسهم في جذب الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الداخلية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي .

وشدد " مرزوق" على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة باعتباره أحد المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة.