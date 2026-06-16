قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سعد لـ صدى البلد : التمثيل لم يغب عن أحلامي .. والانتقادات لا تشغلني .. والألبوم الفرفوش لإسعاد الناس | حوار
جمال عبدالرحيم : عمومية الصحفيين انتزعت إلغاء قانون 93 بعد معركة تاريخية
4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات الأمنية
أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
محامي صبري نخنوخ لـ صدى البلد : تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم .. وهذا مكان الانعقاد
وزير الخارجية الألماني لـ بوتين: هذا هو وقت المفاوضات
الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر
الرئيس السيسي: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في لبنان فاقم الوضع
إرث القفاز | الفيفا يتغزل في مصطفى شوبير عقب أدائه أمام بلجيكا
أضخم سجل توثيقي وبصري.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"
من وسيلة نقل إلى أيقونة جماهيرية.. مونوريل شرق النيل الوجهة الأولى للمواطنين في كبرى الفعاليات| صور
ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بـ "العربية": "أهلاً وسهلاً يا ريس"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا لافتتاح مول المنصورة..محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين وشركة مراكز ، لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة بافتتاح مول المنصورة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهليه ، و إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والدكتوره شيماء الهندي مدير إدارة التجارة الداخليه بمديرية التموين بالدقهليه ، وممثلي شركة مراكز.

وأكد " محافظ الدقهلية " أن مول المنصورة يمثل إضافة قوية لمدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية، ويعد أحد المشروعات التنموية المهمة التي تسهم في تقديم خدمات تجارية وترفيهية متطورة، وتوفر متنفسًا جديدًا للمواطنين، بما يتواكب مع حجم ومكانة المحافظة ، بالإضافة إلي حدوث انفراجه مروريه وتخفيف الضغط علي المحاور الرئيسية داخل مدينة المنصوره.

وأشار  " مرزوق " إلى أن المشروع يأتي ضمن المنطقة اللوجستية المقامة على طريق المنصورة – جمصة الدولي، بنطاق مركز ومدينة طلخا وتبعد عن مدينة المنصوره 8 كيلو تقريبا والتي تُقام على مساحة 50 فدانًا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أنها تعد من أكبر المشروعات الاستثمارية بالمحافظة .

وأوضح " المحافظ " الي أن المنطقة اللوجستية ستوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتسهم في جذب الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الداخلية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي .

وشدد  "  مرزوق" على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة باعتباره أحد المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة.

الدقهلية محافظه مول المنصوره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الجيزة يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة لتعزيز منظومة حماية الطفل ودعم الأسرة

لتعزيز الرعاية والخدمات.. رئيسة القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الجيزة يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة

"الأعلى للإعلام"

"الأعلى للإعلام": إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر

جانب من البروتوكولات

وزير الصحة يشهد توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة اللقاحات في مصر

بالصور

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ماذا يحدث عند إستخدام ماء الأرز على الشعر؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد