بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح بلغت 75.7%، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة "الكنترول".

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 130 ألفًا و335 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 98 ألفًا و70 طالبًا وطالبة.

وحرص "محافظ الدقهلية" على إجراء اتصالات هاتفية بالطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة لتهنئتهم وأسرهم بهذا التفوق المشرف، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.

وأكد "مرزوق" أن هذا التفوق يعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن أبناء الدقهلية يواصلون تحقيق النماذج المشرفة في مختلف المجالات العلمية والتعليمية.

وأعرب المحافظ، عن خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأسرهم، مقدمًا الشكر والتقدير للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم على جهودهم طوال العام الدراسي، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب في مسيرتهم التعليمية القادمة.

وجاء ترتيب أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة كالتالي:

المركز الأول:

مي أسعد إبراهيم فرح صالح – بمجموع 280 درجة – مدرسة حسين عبدالله خضير – إدارة شربين التعليمية.

المركز الثاني بمجموع 279.5 درجة:

ميليندا محمود محمد أحمد الشبيشي – مدرسة صديقات الكتاب المقدس – إدارة بلقاس التعليمية.

المركز الثاني مكرر بمجموع 279.5 درجة:

رغد محسن معوض محسن علي – مدرسة الشهيد محمد سمير إدريس – إدارة شربين التعليمية.

جنى حاتم حمدي عبدالمطلب حسن – مدرسة الشهيد محمود عبدالخالق – إدارة دكرنس التعليمية.

جنى عبدالله يحيى عبدالوهاب أحمد جادو – مدرسة الشهيد أحمد حامد شعيب – إدارة ميت غمر التعليمية.

المركز السادس بمجموع 279 درجة:

رودينا يحيى وجيه عبدالمقصود عبدالفتاح – مدرسة زهير الفارع بنات – إدارة طلخا التعليمية.

المركز السادس مكرر بمجموع 279 درجة:

جومانة أحمد إبراهيم عبدالغني اليماني – مدرسة محمد علي زاهر بالصالحات – إدارة بني عبيد التعليمية.

بسملة رضا عبدالرزاق أبو العنين – مدرسة منية محلة دمنة – إدارة شرق المنصورة التعليمية.

سلمى فوزي رمضان إسماعيل مصطفى – مدرسة الجلايلة الإعدادية – إدارة السنبلاوين التعليمية.

ليان محمد سمير كمال إبراهيم – مدرسة المنزلة الرسمية للغات – إدارة المنزلة التعليمية.