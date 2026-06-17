«مي أسعد» الأولى على إعدادية الدقهلية: والدي كافح من أجلنا وأهديه ووالدتي تفوقي.. وكلية الطب هدفي

حصلت مي أسعد إبراهيم صالح، بمدرسة الدكتور حسين عبدالله خضير التابعة لإدارة شربين التعليمية، وابنة قرية الاحمدية على المركز الأول على مستوى محافظة الدقهلية في الشهادة الإعدادية، عقب رحلة من الاجتهاد والتعب والتفوق الدراسي.

وقالت “مي” إن سر تفوقها يعود إلى أنها كانت تقسم وقت المذاكرة ، حيث كانت تخصص حوالى 6 ساعات كل يوم للاستذكار والمراجعة، إلى جانب حرصها على حضور الدروس والاستفادة منها بشكل كامل ولم تستعن بالذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومة إلا نادرًا

وأهدت «مى» تفوقها وحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة، الى والدها والذى يعمل سائقاً ووالدتها التى عانت معها مشيرة إلى أن الالتحاق بكلية الطب بجامعة المنصورة، والتخصص في جراحة النساء والتوليد هو. حلمها

حيث أكدت أسرتها أن التفوق جاء نتيجة جهد متواصل من ابنتهم ومساندة الأسرة لها طوال العام الدراسي، حتى تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز .

وتضم الأسرة شقيقها الأكبر أيمن (22 عامًا) من ذوي الهمم، وشقيقتها عزة (19 عاما) بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، و شقيقها الأصغر البالغ من العمر 8 أعوام .