محافظ الدقهلية يتابع جهود حي غرب المنصورة في أعمال حملة النظافة المكبرة ورفع التعديات

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال حملة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة، بمنطقة سندوب وحرم السكة الحديد، بحي غرب المنصورة، والجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة إلى المستوى اللائق، وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وتحسين الصورة البصرية.

وكان المحافظ خلال جولته بمنطقة سندوب للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة العامة بالشوارع وانتظام حركة السيارات وعدم وجود تكدس للمواطنين، كلف بشن حملات نظافة بالمنطقة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع وإعادة المظهر الحضاري اللائق للمنطقة ومحيطها.

وقام محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتسيير حملة نظافة مكبرة بمنطقة سندوب، وحرم السكة الحديد، تم خلالها رفع حوالي 120 طن من المخلفات والتراكمات والأتربة بالمنطقة، وتم التخلص منها ونقلها إلى المدفن الصحي بقلابشو، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفريغ كافة بؤر المخلفات الصلبة وتسيير الحركة المرورية وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

كما تمكنت الحملة أيضاً من رفع كافة التعديات على حرم الطريق العام، وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وأمام المحلات التجارية، في إطار تحقيق السيولة المرورية الكاملة بالمنطقة وإعادة الانضباط للشوارع.