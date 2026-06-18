قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع التأهل يشتعل مبكرا.. تعرف على ترتيب مجموعات مونديال 2026 بعد الجولة الأولى
خالد فتحي يشارك في عمومية الاتحاد العربي لكرة اليد بالسعودية.. اليوم
عركة على الجاتوه.. التحقيق مع 7 سودانيين بتهمة المشاجرة داخل قاعة زفاف
ألمانيا ترسل سفينتين إلى البحر الأحمر استعداداً لاحتمال تأمين مضيق هرمز
وزير الاستثمار: التوسع في مراكز الخدمات القريبة من المواطنين.. ونواب: سندعم الصناعة الوطنية
رفع 520 طن مخلفات والتعامل مع 19 بؤرة بمراكز الغربية
محافظ الوادي الجديد تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بنسبة نجاح 86%
خلال 12 عاما.. مصر تتحول من مواجهة التحديات إلى اقتصاد أكثر قوة وتنوعا وجذبا للاستثمار
بيانات ملاحية: 3 ناقلات نفط سعودية تحمل 6 ملايين برميل تعبر مضيق هرمز
نائب رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
شوبير يكشف لجماهير الزمالك تفاصيل قرار الفيفا بشأن إيقاف القيد
وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يبحثون إعداد استراتيجية صناعة مراكز البيانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية وموفد قطاع المعاهد يتفقدان لجان امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد لجان الثانويه الازهريه
تفقد لجان الثانويه الازهريه
همت الحسينى

تفقد  الشيخ مصباح العريف، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، يرافقه إبراهيم المصري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي بلجنة معهد فتيات دميرة، ومعهد بنين طلخا.

واطمأن رئيس المنطقة على انتظام أعمال اللجان ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا أهمية تهيئة المناخ المناسب للطالبات لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

كما شدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدقيقة من غرف العمليات المركزية والفرعية؛ لضمان انتظام سير الامتحانات بكفاءة وانضباط

الدقهليه محافظه محافظ الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

ممدوح عباس

بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر

الدواجن

تحذير من اتحاد الدواجن: استمرار الخسائر قد يشعل الأسعار خلال الأشهر المقبلة

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

منتخب مصر

الحديدي: مصر مرشحة لتصدر المجموعة.. ولقطة حسام حسن مع الحكم ترند أمريكا

حسام حسن

محمد عبدالجليل: تريزيجيه مرشح لقيادة هجوم مصر أمام نيوزيلندا.. وأنصح رضا عبد العال بالهدوء

ترشيحاتنا

كوسة باللحمة

طريقة عمل صينية كوسة باللحمة المفرومة

الكاتب الصحفي عادل الألفي

في احتفالية احتضنتها «القاهرة».. «الألفي» يحصد «أفاسو الذهبية الدولية» لـ«قادة الإبداع في الإعلام السياحي»

التدخين

عايز تبطل سجاير .. إليك حيل الإقلاع عن التدخين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد