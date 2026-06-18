رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية وموفد قطاع المعاهد يتفقدان لجان امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد الشيخ مصباح العريف، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، يرافقه إبراهيم المصري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي بلجنة معهد فتيات دميرة، ومعهد بنين طلخا.

واطمأن رئيس المنطقة على انتظام أعمال اللجان ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا أهمية تهيئة المناخ المناسب للطالبات لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

كما شدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدقيقة من غرف العمليات المركزية والفرعية؛ لضمان انتظام سير الامتحانات بكفاءة وانضباط