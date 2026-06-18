ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد

يتساءل العديد من المواطنين عن مصير رغيف الخبز المدعم وآلية الاستفادة منه في ظل دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، والتي تستهدف منح الأسر المستحقة مرونة أكبر في اختيار السلع التي تحتاج إليها بما يحقق أقصى استفادة من قيمة الدعم المخصص لها.



ويأتي تطوير منظومة الدعم في إطار تعزيز كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استمرار حصول الأسر المستحقة على الدعم المخصص لها بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية.







ويستعرض هذا التقرير تفاصيل نظام دعم الخبز الجديد، وقيمة الدعم المخصص لكل فرد، وآلية الاستفادة منه.

سعر الخبز المدعم على بطاقات التموين حالياً

يحصل المواطن حاليًا على رغيف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين بسعر 20 قرشًا للرغيف، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج، وتصل التكلفة الفعلية لإنتاج رغيف الخبز إلى نحو 150 قرشًا للرغيف الواحد، بينما يسدد المواطن 20 قرشًا فقط.

كيف سيتم صرف قيمة دعم الخبز للمواطنين في المنظومة الجديدة؟

سيتم احتساب قيمة الدعم المخصصة للمواطن وإضافتها إلى محفظته الإلكترونية المرتبطة ببطاقة التموين، بما يتيح له حرية توجيه هذا الدعم لشراء ما يحتاج إليه من خبز أو سلع غذائية أخرى وفق احتياجات أسرته.



وتشهد منظومة الدعم في مصر توجهًا نحو تطبيق نظام الدعم النقدي، في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.

وقد أثارت التصريحات الأخيرة بشأن إضافة قيمة دعم الخبز إلى بطاقات التموين بدلًا من الاقتصار على صرف الأرغفة المدعمة، تساؤلات واسعة بين المواطنين حول طبيعة التغيير المرتقب وتأثيره على حياتهم اليومية.

رئيس شعبة المخابز يكشف تفاصيل المنظومة الجديدة

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إن الخبز المدعم سيظل متاحًا للمواطنين المستحقين للدعم من خلال بطاقة التموين ضمن منظومة الدعم النقدي التي تعتزم الدولة تطبيقها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن أم تي أي، أن قيمة دعم الخبز ستضاف إلى بطاقة التموين بحيث يحصل المواطن على مقابل نقدي يعادل قيمة حصته اليومية من الخبز المدعم مع استمرار صرف الخبز من المخابز المدعمة المجهزة بماكينات صرف الخبز.

قيمة الدعم المضافة للبطاقة التموينية

أوضح غراب أن الفرد المستحق للدعم سيحصل على قيمة تعادل 5 أرغفة يوميًا بما يوازي نحو 7 جنيهات ونصف في اليوم، بينما تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على ما يقرب من 30 جنيهًا يوميًا بما يعادل نحو 900 جنيه شهريًا تضاف إلى البطاقة التموينية.

حرية الاختيار للمواطن في المنظومة الجديدة

أشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن المواطن لن يكون ملزمًا بشراء الخبز فقط بهذه القيمة، بل يمكنه استخدام المبلغ المضاف على البطاقة في شراء السلع التموينية الأخرى وفق احتياجاته، مؤكدًا أن المستفيد سيكون له حرية الاختيار بين الحصول على الخبز أو شراء سلع أخرى.

استمرار صرف الخبز من خلال المخابز المدعمة

أكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن صرف الخبز سيستمر من خلال المخابز المدعمة المرتبطة بمنظومة البطاقات الحالية، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل فارق تكلفة إنتاج الرغيف المدعم بينما يتم تحويل مستحقات المخابز إلكترونيًا ضمن المنظومة الجديدة للدعم النقدي.

وزير التموين: الخروج والدخول من منظومة التموين الجديدة أمر ديناميكي

كشف شريف فاروق، وزير التموين، أن وزارة التموين تحدد سعر العيش البلدي والحر، موضحًا أن الرغيف 70 جرامًا بـ 150 قرشًا، وعلى المخابز الالتزام به.



وأكد وزير التموين أن صاحب المخبز يبيع الرغيف المدعم بـ 20 قرشًا والباقي يحصلها من الحكومة، موضحًا أن المخبز شريك في المنظومة.

وأوضح وزير التموين أنه عندما يكون هناك سعران للسلعة يحدث الخلل، موضحًا أن دور الوزارة بما يخول لها القانون إلزام المخابز بالأسعار المحددة لرغيف الخبز.



وأشار إلى أن هناك 32 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية وحوالي 3 آلاف مخبز سياحي.

وشدد شريف فاروق، وزير التموين، على أنه كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز يحصل على مبلغ مالي لشراء سلع أخرى، موضحًا أن الخروج والدخول من منظومة التموين أمر ديناميكي ودائمًا سوف تدخل وتخرج أسر.

أبرز ملامح المنظومة الجديدة لدعم الخبز

إضافة قيمة دعم الخبز إلى بطاقة التموين بدلاً من الاقتصار على صرف الأرغفة

حصول الفرد على قيمة تعادل 5 أرغفة يوميًا بما يوازي 7.5 جنيه يوميًا

الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 30 جنيهًا يوميًا بما يعادل 900 جنيه شهريًا

حرية اختيار المواطن بين شراء الخبز أو السلع التموينية الأخرى

استمرار صرف الخبز من خلال 32 ألف مخبز بلدي مدعم

تحمل الدولة فارق تكلفة إنتاج الرغيف المدعم

تحويل مستحقات المخابز إلكترونيًا ضمن المنظومة الجديدة

نظام ديناميكي يسمح بدخول وخروج الأسر من منظومة الدعم

ملخص المنظومة الجديدة لدعم الخبز

تستهدف الدولة من خلال تطوير منظومة دعم الخبز تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من قيمة الدعم المخصصة لهم، مع منحهم حرية أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجات أسرهم.



وتبقى المخابز المدعمة شريكًا أساسيًا في المنظومة، مع استمرار تحمل الدولة فارق التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف، وتوفير رقابة صارمة لضمان التزام المخابز بالأسعار المحددة.