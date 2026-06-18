هل تحصل أسرتك على 900 جنيه شهريًا بدل الخبز؟ تفاصيل منظومة الدعم في مصر الكاملة

تشهد منظومة الدعم في مصر توجهًا نحو تطبيق نظام الدعم النقدي، في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.

وقد أثارت التصريحات الأخيرة بشأن إضافة قيمة دعم الخبز إلى بطاقات التموين بدلًا من الاقتصار على صرف الأرغفة المدعمة، تساؤلات واسعة بين المواطنين حول طبيعة التغيير المرتقب وتأثيره على حياتهم اليومية.

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة.. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو



قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إن الخبز المدعم سيظل متاحًا للمواطنين المستحقين للدعم من خلال بطاقة التموين ضمن منظومة الدعم النقدي التي تعتزم الدولة تطبيقها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن أم تي أي، أن قيمة دعم الخبز ستضاف إلى بطاقة التموين بحيث يحصل المواطن على مقابل نقدي يعادل قيمة حصته اليومية من الخبز المدعم مع استمرار صرف الخبز من المخابز المدعمة المجهزة بماكينات صرف الخبز.



وأوضح “غراب” أن الفرد المستحق للدعم سيحصل على قيمة تعادل 5 أرغفة يوميًا بما يوازي نحو 7 جنيهات ونصف في اليوم بينما تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على ما يقرب من 30 جنيهًا يوميًا بما يعادل نحو 900 جنيه شهريًا تضاف إلى البطاقة التموينية.



وأشار إلى أن المواطن لن يكون ملزمًا بشراء الخبز فقط بهذه القيمة بل يمكنه استخدام المبلغ المضاف على البطاقة في شراء السلع التموينية الأخرى وفق احتياجاته مؤكدًا أن المستفيد سيكون له حرية الاختيار بين الحصول على الخبز أو شراء سلع أخرى.

صرف الخبز سيستمر من خلال المخابز المدعمة



وأكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن صرف الخبز سيستمر من خلال المخابز المدعمة المرتبطة بمنظومة البطاقات الحالية، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل فارق تكلفة إنتاج الرغيف المدعم بينما يتم تحويل مستحقات المخابز إلكترونيًا ضمن المنظومة الجديدة للدعم النقدي.

وزير التموين: الخروج والدخول من منظومة التموين الجديدة أمر ديناميكي



كشف شريف فاروق، وزير التموين، أن وزارة التموين تحدد سعر العيش البلدي والحر مثلا الرغيف 70 جرامًا بـ 150 قرشًا، وعلى المخابز الالتزام به.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 32 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهوري وحوالي 3 آلاف مخبز سياحي.



وأكد شريف فاروق، وزير التموين، أن صاحب المخبز يبيع الرغيف المدعم بـ 20 قرشًا والباقي يحصلها من الحكومة، موضحًا أن المخبز شريك في المنظومة.



وأوضح أنه عندما يكون هناك سعران للسلعة يحدث الخلل، موضحًا أن دور الوزارة بما يخول لها القانون إلزام المخابز بالأسعار المحددة لرغيف الخبز.



وشدد شريف فاروق، وزير التموين، على أنه كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز يحصل على مبلغ مالي لشراء سلع أخرى، موضحًا أن الخروج والدخول من منظومة التموين أمر ديناميكي ودائمًا سوف تدخل وتخرج أسر.