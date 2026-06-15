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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين: مناقشة تكلفة إنتاج الخبز وتطوير المنظومة بما يحقق الاستدامة والكفاءة

الخبز
الخبز
محمد صبيح

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة الخبز المدعم وتعزيز استدامتها بما يحقق مصالح المواطنين وكافة أطراف المنظومة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع السيد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، والسيد هاني مكي نائب رئيس شعبة المخابز بالجيزة، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بمنظومة الخبز، وفي مقدمتها تكلفة الإنتاج والمتغيرات التي تشهدها عناصر التشغيل، إلى جانب مناقشة آليات الحفاظ على استقرار المنظومة وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الرقابة والمتابعة على مختلف مراحل المنظومة، بما يسهم في إحكام الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات تطوير منظومة الدعم، والتصورات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي الموجه، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة ومرونة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز خلال مراحل تطوير المنظومة، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز، ويعزز من كفاءة التشغيل والاستدامة الاقتصادية للمنظومة، فضلًا عن إتاحة مزيد من المرونة في إدارة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تحرص على التواصل المستمر مع ممثلي مختلف الشعب والاتحادات والكيانات العاملة في قطاع التموين والتجارة الداخلية، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد السيد عبدالله غراب بحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التواصل المستمر مع ممثلي المخابز والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود تطوير المنظومة وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، والأستاذ عيسي كمال معاون الوزير ، والاستاذ مخلوف شعبان مدير عام الشئون القانونية.

وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية تطوير منظومة الخبز الخبز المدعم

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