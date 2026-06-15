قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة أصول الأوقاف المصرية
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ
مباراة مصر وبلجيكا أبرز محتوى برنامج على مسؤوليتي مع أحمد موسى اليوم
النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي
وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في امتحانات الثانوية العامة 2026
سخرية وتحدٍ.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال
قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
مفاجأة أصحاب الأرض .. من هو علي أحمد المتألق مع كندا ضد البوسنة والهرسك؟
زيارة محمد بن زايد للقاهرة تؤكد قوة الشراكة المصرية الإماراتية
تشكيل لجنة طارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة سمير شحاتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: فتح باب التظلمات عبر “مصر الرقمية” ومكاتب التموين والرد خلال 10 أيام

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة دورية لتنقية قواعد بيانات بطاقات التموين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السلعي.

وأوضح شتا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن عمليات المراجعة والاستبعاد لا تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا أو الأسر الأولى بالرعاية، وإنما تركز على غير المستحقين فقط، بما يضمن كفاءة منظومة الدعم واستدامتها.

آلية التظلمات وتحديث البيانات

وأعلن مساعد وزير التموين عن فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم وقف دعمهم مؤخرًا، بدءًا من يوم الأحد الماضي، مشيرًا إلى إمكانية تقديم التظلم عبر بوابة “مصر الرقمية”، مع إدخال كافة البيانات الخاصة بالدخل والإنفاق والأصول، إلى جانب التوجه لمكتب التموين التابع لاستكمال الإجراءات الورقية.

وأكد أن الوزارة تلتزم بالرد على جميع التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، مع دراسة كل حالة بشكل دقيق لضمان عدم وقوع أي ظلم على المستحقين.

معايير الاستبعاد من الدعم

وكشف شتا أن المرحلة الأخيرة من المراجعات شملت استبعاد عدد من الفئات ذات الملاءة المالية المرتفعة، ومن بينهم مالكو السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها مليون ونصف إلى مليوني جنيه، موضحًا أن استمرار حصول هذه الفئات على الدعم لا يتماشى مع قواعد العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق مبدأ إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يضمن وصول الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.

خطة الانتهاء من التنقية

واختتم شتا تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنقية قواعد بيانات بطاقات التموين بنهاية العام الجاري، لضمان استقرار المنظومة التموينية وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.

وأكد أن أي مواطن يثبت استحقاقه بعد فحص التظلم سيتم إعادة إدراجه فورًا ضمن منظومة الدعم، بما يعزز ثقة المواطنين في آليات عمل الوزارة.

وزير التموين للتحول الرقمي بطاقات التموين بيانات بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

احمد موسى

أحمد موسى: عايزيين في الملعب اليوم مقاتلين وليس لاعبي كرة

محمد عراقي

عراقي: منتخب مصر جاهز لموقعة بلجيكا.. وتألق إمام عاشور مفاجأة التشكيل

محمد ثروت

محمد ثروت للاعبي مصر بعد سرقة منتخب انجلترا: اقفلوا الباب عليكم ولا تفتحوش حتى للمدرب

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد