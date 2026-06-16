التموين : رقابة صارمة على المخابز في المنظومة الجديدة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدور الرقابي للوزارة سيظل قائمًا بشكل كامل ضمن أي تطوير جديد لمنظومة الخبز، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها في متابعة أداء المخابز ومقدمي الخدمات الغذائية وضمان الالتزام بالمعايير المحددة.

منظومة الرقابة الجديدة

وأوضح فاروق أن منظومة الرقابة الجديدة ستركز بصورة أكبر على ضبط عناصر أساسية، في مقدمتها وزن الرغيف وسعره وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير آليات المتابعة من شأنه الحد من أوجه القصور والفاقد وتقليل فرص التلاعب التي قد ترتبط بتعقيدات النظام الحالي.

تعزيز المنافسة بين المخابز

وأشار وزير التموين إلى أن النظام المقترح يمنح أصحاب المخابز قدرة أكبر على تقديم الخدمة على مدار اليوم، مع تعزيز المنافسة بين المخابز المختلفة بما يساهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخبز المقدم للمواطنين.

التصورات المطروحة للمنظومة

ولفت إلى أن وزن الرغيف المقترح عند 70 جرامًا يأتي ضمن التصورات المطروحة للمنظومة الجديدة، موضحًا أن سعر الرغيف قد يدور حول جنيه ونصف وفق التصور الحالي.

تطبيق المنظومة الجديدة

وأكد شريف فاروق أن أسعار الخبز في حال تطبيق المنظومة الجديدة لن تكون مرتبطة بتغييرات شهرية، وإنما ستخضع لمراجعات دورية من قبل وزارة التموين، مع إمكانية إجراء تعديلات عند حدوث تغيرات اقتصادية استثنائية أو ارتفاعات مؤثرة في معدلات التضخم، بما يحقق التوازن بين استدامة المنظومة والحفاظ على مصالح المواطنين.