تموين الوادي الجديد تشن حملات رقابية مكثفة على محلات بيع العصائر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، حملات رقابية مكثفة بكافة الإدارات التموينية على محلات بيع العصائر -عصير القصب- بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفات شملت عدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام التموين في الوادى الجديد استمرار الحملات الرقابية بشكل مستمر ومفاجئ على كافة المنشآت الغذائية والأنشطة التجارية المختلفة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين.

وكانت رقابية مكثفة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط في عدد من المحافظات محاولات لغش المستهلكين عبر استخدام مادة 'ثاني أكسيد التيتانيوم' لتغيير مظهر العصير وإضفاء لون أكثر بياضًا عليه بالمخالفة للاشتراطات الصحية.