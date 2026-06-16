بعد بورسعيد | وزير التموين : التوسع في مشروع الكارت الموحد بالمحافظات خلال 6 أشهر

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة الخدمات التموينية يمثلان أولوية رئيسية منذ توليه مسؤولية الوزارة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على استمرار العمل لإيجاد آليات أكثر دقة وعدالة في وصول الدعم إلى مستحقيه.

الإجراءات الفنية والتجهيزات

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن تطبيق منظومة الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة والتقييم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد نهائي لبدء تنفيذها في الوقت الحالي، نظرًا لارتباطها بمجموعة من الإجراءات الفنية والتجهيزات اللازمة لضمان نجاحها.

مشروع الكارت الموحد

وأشار وزير التموين إلى أن مشروع "الكارت الموحد"، الذي انطلقت تجربته الأولى في محافظة بورسعيد، يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع في تطبيقه تدريجيًا داخل باقي المحافظات من خلال استكمال إجراءات تسجيل المواطنين وتحديث قواعد البيانات.

مرحلة جمع البيانات

وأضاف أن الوزارة تستهدف الانتهاء من مرحلة جمع البيانات واستقبال استمارات المواطنين خلال نحو ستة أشهر، موضحًا أن هذا المسار يسير بالتوازي مع دراسة منظومة الدعم النقدي، بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبل منظومة الدعم وتطويرها بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والعدالة.

