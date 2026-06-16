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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التموين : 30 ألف مخبز شريك أساسي في منظومة الدعم

وزير التموين
وزير التموين
محمد البدوي

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع شعبة المخابز جاء لمناقشة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز حال اتخاذ قرار إقرارها، مشيرًا إلى أن المخابز تمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح أي تطوير يطرأ على منظومة الدعم.

منظومة توفير الخبز المدعم

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن المخابز تُعد حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطنين، لافتًا إلى وجود نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تعمل كذراع تنفيذية لمنظومة توفير الخبز المدعم.

 تطبيق الدعم النقدي

وأشار وزير التموين إلى أن دراسة تطبيق الدعم النقدي تستهدف إعادة تنظيم المنظومة بما يحقق استفادة أكبر لجميع الأطراف المرتبطة بسلسلة إنتاج وتوزيع الخبز، بداية من المواطن المستفيد، مرورًا بأصحاب المخابز، وصولًا إلى المطاحن والموردين.

الاحتياجات الأساسية للمواطنين

وأكد أن الهدف الأساسي من تطوير آليات الدعم هو رفع كفاءة إدارة الموارد وضمان استدامة المنظومة، مع الحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة أكثر مرونة ودقة.

شريف فاروق التموين وزير التموين المخابز شعبة المخابز الدعم النقدي

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