400 جنيه بدل 50.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي

يتابع جميع المواطنين وتحديدا من يحصلون على دعم تمويني، ما يتم بخصوص التحويل من الدعم العيني لـ النقدي، وسعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة.

وقد أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الخبز الجديدة ستعتمد على آليات رقابية أكثر دقة، تركز بشكل أساسي على ضمان الالتزام بوزن الرغيف وسعره، بما يساهم في الحد من صور الفساد والهدر الناتجة عن تعقيدات المنظومة الحالية.

تحسين جودة الخبز

الخبز



وأوضح فاروق أن النظام الجديد يمنح أصحاب المخابز مرونة أكبر في تقديم الخدمة على مدار اليوم، مع خلق حالة من المنافسة بين المخابز المختلفة، وهو ما ينعكس على تحسين جودة الخبز ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال وزير التموين إن وزن الرغيف المقترح ضمن التصورات الحالية يبلغ 70 جرامًا، مؤكدًا أن هذا الوزن يعد مناسبًا للمنظومة الجديدة، فيما قد يصل سعر الرغيف إلى نحو جنيه ونصف وفقًا للدراسات والتقديرات المطروحة.

تطبيق المنظومة الجديدة

وأكد شريف فاروق أن أسعار الخبز حال تطبيق المنظومة الجديدة لن تشهد تغييرات شهرية، وإنما ستخضع لمراجعات دورية من جانب وزارة التموين، مع إمكانية تعديلها عند حدوث متغيرات اقتصادية استثنائية أو ارتفاعات مؤثرة في معدلات التضخم، بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة المنظومة والحفاظ على حقوق المواطنين.

كما قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الخبز المدعم سيظل متاحًا للمواطنين المستحقين للدعم من خلال بطاقة التموين ضمن منظومة الدعم النقدي التي تعتزم الدولة تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف غراب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قيمة دعم الخبز ستضاف إلى بطاقة التموين بحيث يحصل المواطن على مقابل نقدي يعادل قيمة حصته اليومية من الخبز المدعم مع استمرار صرف الخبز من المخابز المدعمة المجهزة بماكينات صرف الخبز.

الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على 30 جنيهًا

وأوضح “غراب” أن الفرد المستحق للدعم سيحصل على قيمة تعادل 5 أرغفة يوميًا بما يوازي نحو 7 جنيهات ونصف في اليوم، وتحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على ما يقرب من 30 جنيهًا يوميًا بما يعادل نحو 900 جنيه شهريًا تضاف إلى البطاقة التموينية.

وأشار إلى أن المواطن لن يكون ملزمًا بشراء الخبز فقط بهذه القيمة بل يمكنه استخدام المبلغ المضاف على البطاقة في شراء السلع التموينية الأخرى وفق احتياجاته، مؤكدًا أن المستفيد سيكون له حرية الاختيار بين الحصول على الخبز أو شراء سلع أخرى.

صرف الخبز سيستمر من خلال المخابز المدعمة

وأكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن صرف الخبز سيستمر من خلال المخابز المدعمة المرتبطة بمنظومة البطاقات الحالية، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل فارق تكلفة إنتاج الرغيف المدعم بينما يتم تحويل مستحقات المخابز إلكترونيًا ضمن المنظومة الجديدة للدعم النقدي.

من جانبه، أكد الإعلامي تامر عبد المنعم أن هناك تصريحات تشير إلى أن سعر رغيف الخبز من 1 يوليو سيكون بـ 1.5 جنيه، وأن ذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة الخاصة بتحويل الدعم العيني لـ النقدي.

وقال عبد المنعم إن الرغيف سيكون وزنه 70 جراما وليس 90 جراما، وإن السعر سيتحول من 20 قرشا لـ 150 قرشا، وإن المواطن لن يتحمل الزيادة، لكن سيتم خصم السعر من قيمة الدعم التي من المتصور أن تكون بين 300 و400 جنيه، بعد أن كانت 50 جنيها.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن الجميع يسأل: “هل سيصل الدعم النقدي للمستحقين، ويحقق مرونة وعدالة؟ أم سيكون هناك أمور مخفية بشأن سعر رغيف الخبز؟”.