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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: منظومة الخبز الجديدة تستهدف القضاء على الهدر وتعزيز المنافسة

وزير التموين
وزير التموين
محمد البدوي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الخبز الجديدة ستعتمد على آليات رقابية أكثر دقة، تركز بشكل أساسي على ضمان الالتزام بوزن الرغيف وسعره، بما يساهم في الحد من صور الفساد والهدر الناتجة عن تعقيدات المنظومة الحالية.

تحسين جودة الخبز

وأوضح فاروق أن النظام الجديد يمنح أصحاب المخابز مرونة أكبر في تقديم الخدمة على مدار اليوم، مع خلق حالة من المنافسة بين المخابز المختلفة، وهو ما ينعكس على تحسين جودة الخبز ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير التموين إلى أن وزن الرغيف المقترح ضمن التصورات الحالية يبلغ 70 جرامًا، مؤكدًا أن هذا الوزن يعد مناسبًا للمنظومة الجديدة، فيما قد يصل سعر الرغيف إلى نحو جنيه ونصف وفقًا للدراسات والتقديرات المطروحة.

 تطبيق المنظومة الجديدة

وأكد شريف فاروق أن أسعار الخبز حال تطبيق المنظومة الجديدة لن تشهد تغييرات شهرية، وإنما ستخضع لمراجعات دورية من جانب وزارة التموين، مع إمكانية تعديلها عند حدوث متغيرات اقتصادية استثنائية أو ارتفاعات مؤثرة في معدلات التضخم، بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة المنظومة والحفاظ على حقوق المواطنين.

شريف فاروق وزير التموين وزن الرغيف تحسين جودة الخبز

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