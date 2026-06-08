قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سر حذف فيديوهات الراحلة سهام جلال من تيك توك.. شقيقها الطبيب ينهار ويكشف السبب وموقف العائلة
المصري بطلاً لكأس عاصمة مصر لأول مرة في تاريخه بثلاثية أمام إنبي
جس نبض أمريكي.. خبير يكشف مفاجأة عن الضربات الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المناطق
تصعيد دبلوماسي جديد.. بن غفير يهاجم إيطاليا بعد فتح تحقيق حول أسطول غزة
باحث اقتصادي: مناقشة أي تغييرات في سياسات الدعم يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل
فخري الفقي: يجب ربط قيمة الدعم بالمؤشرات السعرية للسلع بما يحافظ على القوة الشرائية
ضريبة إيجار الوحدات الإدارية في مصر .. من يتحملها ومتى تطبق؟
دول ذئاب.. ثروت الخرباوي: ألمانيا أدركت أخيرا خطورة جماعة الإخوان الإرهابية
يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم
جوزيف عون للإسرائيليين: لن تحققوا أهدافكم في لبنان.. وشرط واحد يمنع لقائي بنتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: دعم رغيف الخبز وحده يصل إلى أكثر 140 مليار جنيه

الخبز
الخبز
هاني حسين

أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية ما زالت ملتزمة بدعم المواطنين، مشددًا على أن الحديث عن إلغاء الدعم لا يستند إلى واقع، في ظل استمرار الحكومة والقيادة السياسية في تبني سياسات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح "صبري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين،  أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة، تجاوزت 832 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس استمرار الدولة في تقديم الدعم بمختلف صوره وعدم التخلي عنه رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وأشار إلى أن دعم رغيف الخبز وحده يصل إلى نحو 140 مليار جنيه، نتيجة تحمل الدولة فارقًا كبيرًا بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطنين، إلى جانب استمرار دعم السلع التموينية والخدمات الأساسية.

وأضاف أن الدولة تقدم أشكالًا متنوعة من الدعم تشمل الكهرباء والخدمات الصحية والتأمين الصحي والمواد البترولية، مؤكدًا أن هذه السياسات تأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مصر تنفذ برنامجًا تنمويًا متكاملًا في مختلف القطاعات، من بينها تطوير منظومة النقل الجماعي والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي.

وشدد على أهمية تنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم العيني تشهد معدلات هدر كبيرة في بعض المراحل، فضلًا عن وجود ممارسات غير سليمة تؤثر على كفاءة توزيع الدعم.

ولفت إلى أن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفر مالي ينعكس إيجابًا على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن هذا التوجه أصبح مطبقًا في العديد من دول العالم بهدف ضمان وصول الدعم بصورة أكثر عدالة وفاعلية.

الدعم الدعم النقدي الدعم العييي اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

الطماطم

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة.. وهل إعطاء الصدقات للأخت المحتاجة جائز؟

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: القرآن صوّر الكون بناء محكما مليئا بالدلائل على عظمة الخالق

وزارة الأوقاف

للعام الثاني.. الأوقاف: تجديد التعاقد لدفعة الإمام محمد عبده بمسابقة 2023

بالصور

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

لن تتوقع الإجابة.. الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد