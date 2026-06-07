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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يزف خبرا هاما للمواطنين بشأن رغيف الخبز المدعم.. الضرائب: لا زيادة على مصنعية الذهب| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: سيكون لدينا كارت ذكي مسبق الدفع بديل الكمسري في أتوبيسات النقل العام
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل رقمنة منظومة النقل العام، قائلا: " ياتي هذا في إطار النقل الأخضر ويكون لديك أفضل النظم الحديثة في إدارة المنظومة.


تامر أمين لـ أحمد سعد: ركّز في صوتك.. والموهبة أهم من الشكل
تحدث الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه “آخر النهار” عن الفنان أحمد سعد، موجّهًا له رسالة مباشرة قائلا: اعتبرها “نصيحة من أخ كبير”، ركز على الفن والغناء بدل الاهتمام الزائد بالمظهر والـ”لوك” الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا.


الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث مع وزير التموين عن منظومة الدعم النقدي والدعم العيني.


محدش هيقولك تشتري إيه .. أحمد موسى يزف خبرا هاما للمواطنين بشأن رغيف الخبز المدعم
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية حريصة على زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطن ، مضيفا:" الدولة بتزود الدعم مش بتشيله ".

نجدة الطفل : أغلب البلاغات الواردة إلى الخط تكون لفتيات معنفات
كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل آليات التعامل مع بلاغات الأطفال المعرضين للخطر، مؤكدًا أن الحفاظ على سرية بيانات المبلغين يمثل أولوية قصوى لضمان شعور الأطفال بالأمان وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي انتهاكات يتعرضون لها.


هل يمكن فصل تربية الطفل عن بيئة الأسرة؟ .. الـ يونيسيف تجيب
قالت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن دائرة العنف الأسري لا تنتهي، مؤكدة أن برامج التربية الإيجابية الحديثة لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن السياق الأسري الأوسع، خاصة عندما يتعلق الأمر بتأهيل الآباء والأمهات الذين تعرضوا هم أنفسهم للعنف في طفولتهم قبل البدء في توعيتهم بأساليب التربية البديلة للعقاب البدني أو النفسي.


لا استغناء عن المحصلين.. محافظ القاهرة: خطة لتحويل أتوبيسات النقل للعمل بكروت مسبوقة الدفع
أكد  إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن  رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية في محافظة القاهرة وقام بتفقد هيئة النقل العام ومسجد المسبح في منطقة السيدة عائشة .


الضرائب: لا زيادة على مصنعية الذهب ونستهدف تنظيم التحصيل دون تحميل المواطن أعباء إضافية
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله بشأن وجود زيادة بنسبة 10% على مصنعية الذهب غير دقيق، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بأي زيادة يتحملها المستهلك، وإنما هو جزء من بروتوكول تنظيمي قائم منذ عام 2021 بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب.


قضايا صبري نخنوخ .. أحمد موسي يكشف أخطر ما جاء في بيان النيابة
علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان النيابة العامة المصرية بشأن  إلقاء القبض على صبري نخنوخ .

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