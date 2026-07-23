معندوش رحمة.. القبض على مشرف بدار مسنين تعدى على نزيل بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر داخل إحدى الجمعيات المخصصة لرعاية المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / الجـــــــارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بتضررها من أحد العاملين بالدار محل البلاغ لقيامه بالتعدى بالضرب على شقيقها (مقيم بالدار منذ أكثر من 25 عام "لمُعاناته من تأخر ذهنى وعقلى") محدثاً إصابته بكسور وكدمات متفرقة.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مشرف بالدار المشار إليها - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.