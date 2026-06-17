400 جنيه للفرد.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي| فيديو

أكد الإعلامي تامر عبد المنعم أن هناك تصريحات تشير إلى أن سعر رغيف الخبز من 1 يوليو سيكون بـ 1.5 جنيه، وأن ذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة الخاصة بتحويل الدعم العيني لـ النقدي.

وقال عبد المنعم إن الرغيف سيكون وزنه 70 جراما وليس 90 جراما، وإن السعر سيتحول من 20 قرشا لـ 150 قرشا، وإن المواطن لن يتحمل الزيادة، لكن سيتم خصم السعر من قيمة الدعم التي من المتصور أن تكون بين 300 و400 جنيه، بعد أن كانت 50 جنيها.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن الجميع يسأل: “هل سيصل الدعم النقدي للمستحقين، ويحقق مرونة وعدالة؟ أم سيكون هناك أمور مخفية بشأن سعر رغيف الخبز؟”.

فيما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الخبز الجديدة ستعتمد على آليات رقابية أكثر دقة، تركز بشكل أساسي على ضمان الالتزام بوزن الرغيف وسعره، بما يساهم في الحد من صور الفساد والهدر الناتجة عن تعقيدات المنظومة الحالية.

تحسين جودة الخبز

وأوضح فاروق أن النظام الجديد يمنح أصحاب المخابز مرونة أكبر في تقديم الخدمة على مدار اليوم، مع خلق حالة من المنافسة بين المخابز المختلفة، وهو ما ينعكس على تحسين جودة الخبز ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال وزير التموين إن وزن الرغيف المقترح ضمن التصورات الحالية يبلغ 70 جرامًا، مؤكدًا أن هذا الوزن يعد مناسبًا للمنظومة الجديدة، فيما قد يصل سعر الرغيف إلى نحو جنيه ونصف وفقًا للدراسات والتقديرات المطروحة.

تطبيق المنظومة الجديدة

وأضاف شريف فاروق أن أسعار الخبز حال تطبيق المنظومة الجديدة لن تشهد تغييرات شهرية، وإنما ستخضع لمراجعات دورية من جانب وزارة التموين، مع إمكانية تعديلها عند حدوث متغيرات اقتصادية استثنائية أو ارتفاعات مؤثرة في معدلات التضخم، بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة المنظومة والحفاظ على حقوق المواطنين.