تموين الوادي الجديد تتفقد المخابز البلدية للاطمئنان على جودة الخبز وسير العمل

قامت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، ورافقها علاء محروس، مدير إدارة الخارجة، وحسام عيد، ومحمود عنبر، مفتشي الإدارة، أمس، بجولة ميدانية على عدد من المخابز البلدية بالمحافظة، للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تأتي هذه الجولة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادى الجديد، بتكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية على المخابز والأسواق، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين ومراقبة التزام المخابز بالمواصفات والأوزان المقررة .

وخلال الجولة، تفقدت وكيل الوزارة مخبز 25 يناير بعد إعادة تشغيله للتأكد من سير العمل داخل المخبز، واطمأنت على جودة الدقيق البلدي المستخدم في انتاج الخبز بالمخابز، كما قامت بالوقوف على مدى التزام العاملين بمعايير النظافة والوزن المحدد للرغيف، وشددت على أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات المقررة لضمان تقديم خبز يليق بالمواطنين.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى أن مديرية التموين تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، مشيرة إلى أن الحملات التموينية خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، مشددة على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات تموينية.