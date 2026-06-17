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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العامة للمخابز ترفع توصياتها لـ وزير التموين تمهيدا لتطبيق منظومة الخبز الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استضافت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ، الاجتماع الموسع للشعبة العامة للمخابز البلدية على مستوى الجمهورية، برئاسة عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وبحضور ممثلي شعب المخابز من مختلف المحافظات، إلى جانب اللواء تامر عطاوية الأمين العام للغرفة التجارية بالجيزة.
 

استعدادات التطبيق
 

جاء الاجتماع في إطار الاستعدادات لتطبيق منظومة الخبز الجديدة المقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث ناقش المشاركون آليات تنفيذ المنظومة ومتطلبات نجاحها، وفي مقدمتها تكلفة الإنتاج والمتغيرات التي طرأت على عناصر التشغيل خلال الفترة الأخيرة وما ترتب عليها من أعباء إضافية على أصحاب المخابز.
 

تحديات القطاع
 

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة تناولت أبرز التحديات التي تواجه قطاع المخابز في المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض المقترحات والرؤى المقدمة من ممثلي الشعب بالمحافظات المختلفة، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن التطبيق السلس للمنظومة الجديدة وتحقيق أهدافها المرجوة.
 

استدامة المنظومة
 

كما بحث الحضور سبل تطوير منظومة الخبز وتعزيز استقرارها واستدامتها من خلال تطبيق آليات تشغيل أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان استمرارية المخابز في أداء دورها الحيوي داخل منظومة الخبز المدعم.
 

مطالب وتوصيات
 

وأكد المشاركون، على أهمية مراعاة الزيادات التي شهدتها مدخلات الإنتاج وعناصر التشغيل عند اتخاذ القرارات المنظمة للقطاع، بما يحقق التوازن الاقتصادي للمنظومة ويحفظ حقوق أصحاب المخابز. كما تم التوافق على رفع عدد من المطالب والتوصيات للجهات المعنية، تشمل إعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز بما يتناسب مع التكاليف الفعلية، ومراجعة التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024، إلى جانب المطالبة بإصدار كتاب دوري لمعالجة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالقطاع.
 

لجنة للمتابعة
 

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الشعبة العامة للمخابز لعرض المطالب والتوصيات المتفق عليها على وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوع المقبل، في إطار التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يدعم نجاح المنظومة الجديدة ويعزز استقرار قطاع المخابز وقدرته على مواصلة تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة واستدامة.

المخابز الجيزة توصيات الشعبة

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