ارتفاع كبير في سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك خلال أسبوع

ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار خلال أسبوع بما يقرب إلى 180 قرشًا، حيث انخفض سعر الصرف من 52.07 جنيه للشراء إلى 50.27 جنيه للشراء.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

ميد بنك: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بنك نكست: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

بنك التعمير والإسكان: 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

بنك بيت التمويل الكويتي: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

مصرف أبوظبي التجاري: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الأول مصر: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 50.18 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.