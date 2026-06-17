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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار النفط العالمية اليوم بعد اتفاق أمريكا وإيران

استمرار تراجع أسعار النفط العالمية اليوم
استمرار تراجع أسعار النفط العالمية اليوم
رانيا أيمن

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز حدت من التراجع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، ‌إلى 78.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0340 بتوقيت جرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.80 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

أسعار النفط ترتفع عقب إعلان طهران وقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

وانخفض الخامان القياسيان أمس الثلاثاء بنحو خمسة بالمئة للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر، وسط آمال في أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بتدفق إمدادات النفط عبر المضيق.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "تستبعد الأسواق بشكل عام علاوة المخاطر الجيوسياسية المضافة لأسعار النفط".
وتابعت "مع ذلك، فإن الطريق نحو العودة للوضع ⁠الطبيعي لا يزال بعيدا عن السهولة. ففي حين أن الاتفاقات السياسية ربما تتقدم، فإن حركة ناقلات النفط الفعلية عبر المضيق لم تتعاف تماما بعد».

أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات

وبموجب الاتفاق، ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي جعلته في حكم المغلق منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان سكيوريتيز إنفستمنت "تراجعت أسواق النفط وسط توقعات إعادة فتح مضيق هرمز عقب اتفاق السلام، لكن المتعاملين امتنعوا عن بيع المزيد في انتظار التفاصيل"

ورجح بقاء الخام الأمريكي متقلبا في نطاق 10 دولارات فوق أو دون 80 دولارا للبرميل.
 

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران تظهر أمس الثلاثاء، مع إعلان ‌الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أمريكي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.
وتمدد مذكرة التفاهم، والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل نيسان 60 يوما أخرى للسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع.

ومع ذلك، رجح مسؤولون في قطاع الطاقة أن تستغرق العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج والتكرير قبل الحرب ⁠أسابيع أو شهورا أو حتى سنوات.
 

حرب إيران تقلص مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال 22 عاما

ونأت إسرائيل بنفسها عن كل من وقف إطلاق النار في أبريل نيسان والاتفاق الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران، مما يزيد من عدم اليقين بشأن صمود وقف إطلاق النار الجديد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارات جوية ⁠إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت ثلاث مركبات في جنوب البلاد أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
ووجه ترامب انتقادا علنيا نادرا لأساليب إسرائيل العسكرية في لبنان.
وقالت مصادر نقلا عن تقرير معهد البترول ⁠الأمريكي إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو.
وتجاوز هذا الانخفاض التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع قدره 4.6 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

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