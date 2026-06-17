ضربة رقابية بالخصوص.."سلامة الغذاء" تضبط لحوماً وأغذية مجهولة المصدر وتحرر 5 محاضر

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية موسعة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط أغذية ولحوماً ومنتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول للمستهلكين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بالقليوبية ومديرية الطب البيطري بالقليوبية ومجلس مدينة الخصوص، في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على الأسواق.

وقاد الحملة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة، بمشاركة عدد من قيادات ومفتشي الهيئة، حيث استهدفت أعمال التفتيش 12 منشأة غذائية بمدينة الخصوص للتأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء وصلاحية المنتجات المعروضة للتداول.

وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على لحوم ومصنعات لحوم ودواجن ومواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تثبت مصدرها، إلى جانب رصد منتجات ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري.

كما تم تحرير 5 محاضر ضبط للمخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تستهدف تعزيز مستويات الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية داخل المنشآت الغذائية، ورصد أي ممارسات قد تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية أو تشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

وشددت الهيئة على استمرار جهودها الرقابية والتفتيشية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تمثل تهديدًا للصحة العامة أو تتعارض مع متطلبات سلامة الغذاء.