قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السخيري: نسعى لمداواة جراح السويد وتحقيق رد فعل قوي أمام اليابان
سعر ومواصفات انفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية
ثقوا بأنفسكم |وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة
تونس واليابان تخوضان المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم
وفد إيراني رفيع يتوجه إلى سويسرا وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوترات
بعد معاناة فضل شاكر .. ماذا يحدث عند إهمال علاج السكري
أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الهولندي يتفقدون مستشفى العريش العام
طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة
بريطانيا تواجه تحديا جديدا في خططها لتطوير البنية التحتية الرقمية
حفل نجوم التسعينات أولى مفاجآت المسرح الروماني بالساحل الشمالي
مستشار خامنئي: طالما بقي الاتفاق حبرا على ورق فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا
الليلة.. موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرح جديد قريبًا.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة والأوراق المطلوبة

سكن لكل المصريين 2026
سكن لكل المصريين 2026
محمد غالي

شهدت شقق  سكن لكل المصريين 2026  اهتماما متزايدا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عقب الإعلان عن طرح جديد قريبا الذي يضم وحدات سكنية بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

سكن لكل المصريين 2026

شقق سكن لكل المصريين 2026

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز فرص تملك السكن الملائم للمواطنين، من خلال توفير تسهيلات تمويلية تتيح أقل معدلات فائدة وأطول فترات سداد، بما يلائم مختلف الفئات المستحقة.

ومع بدء الاستعدادات للطرح، يزداد اهتمام الراغبين في التقديم بالتعرف على شروط الحجز، والمستندات المطلوبة، وآليات التمويل العقاري، إلى جانب قيمة مقدمات الحجز والأقساط الشهرية المتوقعة.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 2026

يتضمن الطرح الجديد تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، تشمل:

حدائق أكتوبر
العاشر من رمضان
أكتوبر الجديدة
سوهاج الجديدة
السادات
العبور الجديدة
أسيوط الجديدة
حدائق العاصمة

وتقام هذه الوحدات على مساحة إجمالية تبلغ نحو 383.12 فدانا، موزعة على عدد من قطع الأراضي المخصصة للمشروع.

تفاصيل الطرح الجديد

يتضمن المشروع عددا من الضوابط التنفيذية، أبرزها:

مدة تنفيذ الوحدات السكنية: 4 سنوات.
مدة تنفيذ الخدمات والمرافق المصاحبة: 5 سنوات.
التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الأساسية خلال عام واحد.
التزام المطور العقاري بتنفيذ المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية.

سكن لكل المصريين 2026

شروط حجز شقق  سكن لكل المصريين

تنص كراسة الشروط على التزام المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب لمحدودي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرا من تاريخ التخصيص، وذلك بعد اعتماد شروط الطرح من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما يتم فحص طلبات المتقدمين وفق عدد من الضوابط، من أبرزها:

عدم الاستفادة سابقا من وحدات سكنية مدعومة.
عدم امتلاك وحدة سكنية مناسبة.
الالتزام بحدود الدخل المقررة ضمن شروط البرنامج.

آلية التقديم والقرعة

تقدم العروض الفنية والمالية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة الطرح المحددة، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين. كما تتيح الهيئة إمكانية العدول عن الطلب خلال فترة زمنية محددة وفقا للشروط المنظمة لذلك.

 

المستندات المطلوبة للتقديم

تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.
مستند معتمد يوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة.
مستندات تثبت أي مصادر دخل إضافية، إن وجدت.
صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.
بيان معاش صادر من التأمينات الاجتماعية للأرامل وأصحاب المعاشات.
مستندات الحالة الاجتماعية (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة)، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
شهادة معتمدة توضح درجة الإعاقة صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة للمتقدمين من ذوي الإعاقة، مع استيفاء الشروط المقررة.

سكن لكل المصريين 2026

 

خطوات تحميل كراسة الشروط والتقديم

يمكن للراغبين في التقديم الحصول على كراسة الشروط وبدء الإجراءات من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
2. اختيار قسم  الطروحات  أو  المشروعات السكنية .
3. تحديد إعلان  سكن لكل المصريين – الشراكة مع المطورين .
4. الضغط على خيار  تحميل كراسة الشروط .
5. مراجعة الشروط والأحكام والتفاصيل الفنية بدقة.
6. تجهيز المستندات المطلوبة وفقا لما ورد بالكراسة.
7. إعداد المظروفين الفني والمالي طبقا للاشتراطات المعلنة.
8. تقديم الأوراق بمقر الهيئة خلال فترة الطرح المحددة.

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 2026 أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين أماكن طرح شقق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

ترشيحاتنا

مروة ناجي ميادة الحناوي

مروة ناجي بعد لقاء ميادة الحناوي في موازين : حلم تحقق

عصام النجار يطلق ألبومه الجديد Night In Cairo

عصام النجار يطلق ألبومه الجديد Night In Cairo

شيماء الجارحي

شيماء الجارحي عن حادث شهد في حدائق الأهرام: المأساة كشفت أزمة خطيرة تتكرر يوميًا

بالصور

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فرح شعبان تتألق بفستان زفاف أنيق وتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد